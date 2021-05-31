«Автоваз» приостановит выпуск некоторых машин
Акционерное общество «АВТОВАЗ» объявило о приостановке выпуска на своём заводе в Тольятти некоторых марок автомобилей, в том числе Lada Granta. Решение вызвано недостатком комплектующих, передает ТАСС.
Производство будет приостановлено на несколько дней. В компании заверили, что эта вынужденная мера не скажется на доступности машин в автосалонах. Предположительно, производство будет возобновлено 4 июня.
На прошлой неделе «АВТОВАЗ» объявил о начале продаж автомобилей семейства Granta с мультимедийной системой нового поколения LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто.
В частности, заявлено, что посредством голосового ассистента Алисы можно включить музыку, выстроить маршрут или узнать погоду, не отвлекаясь от управления машиной.
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