Грядёт новое поколение: Lada Niva назвали самым интересным отечественным автомобилем

«Его еще нет и в помине. А то, что старое было чудовищно популярно во всем мире, это правда. "Нива" считается первым в мире кроссовером с несущим кузовом. Все остальные – Suzuki Vitara, Rav4 – появились гораздо позже. Эта модель пошла в серию в 1977 году, в мире ничего подобного не было. Больше 40 лет на конвейере и продолжает продаваться очень неплохими тиражами, причем не только в России, но и во многих странах мира. Машина оказалась передовой, революционной, интересной. И даже сейчас, хотя с точки зрения комфорта она осталась далеко в прошлом, по проходимости может потягаться с любым внедорожником. По большому счету, это самая интересная модель, созданная в Советском Союзе и в России вообще. "Нива" дала начало новому классу машин», - сказал Моржаретто.

Новая версия Lada Niva будет конкурировать с кроссоверами класса B+, предположил эксперт. «Что будет через три года, когда появится новая Niva на универсальной платформе, посмотрим. Наверное, будет хороший, современный внедорожник, уже соответствующий современным требованиям по комфорту, по безопасности. Будет соревноваться в классе B+ с другими кроссоверами», - заключил он.

Ранее Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что в России электромобили не будут пользоваться популярностью из-за отсутствия господдержки этого сегмента.

