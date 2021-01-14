Грядёт новое поколение: Lada Niva назвали самым интересным отечественным автомобилем
Судить о перспективах нового внедорожника Lada Niva пока трудно, но его старая модель очень популярна, заявил в эфире автоэксперт Игорь Моржаретто.
Новое поколение внедорожников Lada Niva появится в 2024 году. Как сообщил «АвтоВАЗ», оно будет создано на платформе альянса Renault-Nissan. Предполагается, что автомобиль станут выпускать в двух версиях — с компактной и удлиненной колесной базой на платформе CMF-B. Новую Lada Niva предложат и на зарубежных рынках.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН отметил, что о перспективах нового поколения пока сказать сложно.
«Его еще нет и в помине. А то, что старое было чудовищно популярно во всем мире, это правда. "Нива" считается первым в мире кроссовером с несущим кузовом. Все остальные – Suzuki Vitara, Rav4 – появились гораздо позже. Эта модель пошла в серию в 1977 году, в мире ничего подобного не было. Больше 40 лет на конвейере и продолжает продаваться очень неплохими тиражами, причем не только в России, но и во многих странах мира. Машина оказалась передовой, революционной, интересной. И даже сейчас, хотя с точки зрения комфорта она осталась далеко в прошлом, по проходимости может потягаться с любым внедорожником. По большому счету, это самая интересная модель, созданная в Советском Союзе и в России вообще. "Нива" дала начало новому классу машин», - сказал Моржаретто.
Новая версия Lada Niva будет конкурировать с кроссоверами класса B+, предположил эксперт. «Что будет через три года, когда появится новая Niva на универсальной платформе, посмотрим. Наверное, будет хороший, современный внедорожник, уже соответствующий современным требованиям по комфорту, по безопасности. Будет соревноваться в классе B+ с другими кроссоверами», - заключил он.
Ранее Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что в России электромобили не будут пользоваться популярностью из-за отсутствия господдержки этого сегмента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- СМИ: В день инаугурации Байдена закроют центральный бульвар Вашингтона
- СМИ: Глава Росавиации Нерадько лишится поста первого замминистра транспорта
- СМИ сообщили о возможном ужесточении карантина из-за COVID-19 в Германии
- «Дети играли в подвале в КОВИД»: Норкин позабавил телезрителей «садистским» стишком
- Бывшего премьера Италии Берлускони госпитализировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru