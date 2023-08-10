«АвтоВАЗ» пообещал не поднимать цены на бюджетные версии машин

Стоимость базовых модификаций автомобиля «Лада Гранта» останется на уровне ниже 700 тысяч рублей. Небольшая корректировка цен возможна по более оснащенным модификациям.

В компании отметили, что наращивают производство наиболее бюджетного автомобиля «Гранта» до 54 машин в час, «Веста» - до 40, «Нива» - до 45.

Продажи автомобилей «АвтоВАЗа» в июле 2023 года выросли в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, передает «Радиоточка НСН».

