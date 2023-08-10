«АвтоВАЗ» пообещал не поднимать цены на бюджетные версии машин

Стоимость локализованных, базовых и бюджетных версий автомобилей «АвтоВАЗ» останется прежней, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

«АвтоВАЗ» применил экономические меры против завысивших цены на Lada дилеров

Стоимость базовых модификаций автомобиля «Лада Гранта» останется на уровне ниже 700 тысяч рублей. Небольшая корректировка цен возможна по более оснащенным модификациям.

В компании отметили, что наращивают производство наиболее бюджетного автомобиля «Гранта» до 54 машин в час, «Веста» - до 40, «Нива» - до 45.

Продажи автомобилей «АвтоВАЗа» в июле 2023 года выросли в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт LADA
ТЕГИ:Автомобиль"автоваз"

Горячие новости

Все новости

партнеры