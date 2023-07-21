«АвтоВАЗ» применил экономические меры против завысивших цены на Lada дилеров
Компания «АвтоВАЗ» применила коммерческие санкции к московским дилерам «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» из-за завышения цен на автомобили Lada. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя концерна.
Ранее в СМИ появились сообщения о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG. После публикаций была организована проверка в отношении трех дилеров.
«Это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», — указали в компании.
В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что санкции могут подразумевать не только штрафы. Компания продолжает постоянный мониторинг цен на Lada и соответствующие проверки дилеров.
Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допустил, что рост курса доллара может отразиться на ценах на автомобили концерна, напоминает RT. Компания пообещала, что постарается минимизировать процесс роста цен на машины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru