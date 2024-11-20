«АвтоВАЗ» запустит продажи Lada Aura в декабре

Компания «АвтоВАЗ» анонсировала запуск продаж автомобиля Lada Aura. Об этом рассказал глава организации Максим Соколов, пишет РИА Новости.

«Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране», — поделился руководитель компании.

По словам Соколова, в начале декабря авто можно будет посмотреть в московских и петербургских дилерских центрах.

Кроме того, глава «АвтоВАЗа» рассказал, что первые продажи Lada Aura корпоративным клиентам уже состоялись, отгрузки авто на стадии готовности.

Ранее СМИ сообщили, что управделами президента заказало 300 машин Lada Aura для госслужащих, комплектация авто не уточняется. Партию отправят заказчику в ближайшее время.

