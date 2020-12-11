«АвтоВАЗ» отменил четырехдневную рабочую неделю с 1 января

«АвтоВАЗ» отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января будущего года. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021-го года, отмечается в сообщении производителя.

Не сокращать количество рабочих дней стало возможно благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли, принятым по инициативе Минпромторга, губернатора Самарской области и по решению президента России. А также программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» планировал ввести четырёхдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до 6 месяцев. Это было обусловлено негативными прогнозами развития российского автомобильного рынка, подчеркивает RT.