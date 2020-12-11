«АвтоВАЗ» отменил четырехдневную рабочую неделю с 1 января
«АвтоВАЗ» отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января будущего года. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021-го года, отмечается в сообщении производителя.
Не сокращать количество рабочих дней стало возможно благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли, принятым по инициативе Минпромторга, губернатора Самарской области и по решению президента России. А также программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров.
Напомним, ранее «АвтоВАЗ» планировал ввести четырёхдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до 6 месяцев. Это было обусловлено негативными прогнозами развития российского автомобильного рынка, подчеркивает RT.
К слову, в начале октября сообщалось, что в России продолжают расти продажи новых автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2020 года было реализовано 154 409 новых машин, что на 5 041 штуку или 3,4% больше по сравнению с сентябрем 2019 года.
Самыми успешным в сентябре стал АвтоВАЗ, реализовавший 35 264 машины. Kia и Hyundai, занявшие второе и третье места, продали 20 402 и 18 380 автомобилей, соответственно. В топ-10 также вошли Renault, Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan, коммерческие автомобили ГАЗ и УАЗ.
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