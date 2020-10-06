АвтоВАЗ готовится перейти на 4-дневную рабочую неделю
На АвтоВАЗе снова заговорили о введении 4-дневной рабочей недели, говорится в сообщении компании.
Переход на сокращённую рабочую неделю на предприятии планируют осуществить с 1 января 2021 года. Причиной такого решения называют негативные прогнозы развития российского авторынка. Предполагается, что продлится такой режим работы до полугода. В полную силу будет работать только одна производственная линия.
Ввести 4-дневную рабочую неделю на АвтоВАЗе планировали ещё 31 августа 2020 года, также объясняя всё негативными прогнозами. Однако после получения крупного госзаказа в Тольятти отказались от перехода на сокращённый график.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- Путин назвал приоритеты федерального бюджета на 2021-2023 годы
- Путин заявил о готовности к любому развитию событий в условиях пандемии
- Кабмин отложил выполнение «закона Яровой» по увеличению объема хранилищ трафика
- Власти РФ хотят предоставить россиянам гектар земли в Арктике
- Зеленский посмертно наградил погибших в авиакатастрофе Ан-26
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru