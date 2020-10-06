АвтоВАЗ готовится перейти на 4-дневную рабочую неделю

На АвтоВАЗе снова заговорили о введении 4-дневной рабочей недели, говорится в сообщении компании.

Переход на сокращённую рабочую неделю на предприятии планируют осуществить с 1 января 2021 года. Причиной такого решения называют негативные прогнозы развития российского авторынка. Предполагается, что продлится такой режим работы до полугода. В полную силу будет работать только одна производственная линия.

Ввести 4-дневную рабочую неделю на АвтоВАЗе планировали ещё 31 августа 2020 года, также объясняя всё негативными прогнозами. Однако после получения крупного госзаказа в Тольятти отказались от перехода на сокращённый график.