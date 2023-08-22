АвтоВАЗ начнет производство Lada Aura в 2024 году

Седан бизнес-класса Lada Aura начнут выпускать в августе-сентябре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно презентации АвтоВАЗа, которую представил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями Александр Виноградов, данный проект будет успешен «только при наличии подтвержденного стабильного спроса».

Седан Lada Aura построен на базе модели Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для задних пассажиров. В оснащение войдут 1,8-литровый мотор на 122 л.с. и АКП.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что стоимость Lada Aura составит более двух млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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