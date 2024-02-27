«АвтоВАЗ» начал тестовую сборку пассажирских Lada Largus

На заводе «АвтоВАЗ» в Ижевске начался тестовый выпуск партии пассажирской Lada Largus. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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К маю 2024 года запланирован выпуск 80 автомобилей. Это позволит отработать технологические процессы полного цикла производства и запустить в дальнейшем серийную сборку.

По словам президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова, объем выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки.

Ранее завод «АвтоВАЗ» в Ижевске также начал производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Серийное производство планируют запустить во втором квартале текущего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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