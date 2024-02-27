«АвтоВАЗ» начал тестовую сборку пассажирских Lada Largus
На заводе «АвтоВАЗ» в Ижевске начался тестовый выпуск партии пассажирской Lada Largus. Об этом сообщает пресс-служба компании.
К маю 2024 года запланирован выпуск 80 автомобилей. Это позволит отработать технологические процессы полного цикла производства и запустить в дальнейшем серийную сборку.
По словам президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова, объем выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки.
Ранее завод «АвтоВАЗ» в Ижевске также начал производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Серийное производство планируют запустить во втором квартале текущего года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования подрывов «Северных потоков»
- «АвтоВАЗ» начал тестовую сборку пассажирских Lada Largus
- В Евпатории спасли выброшенного на берег дельфина
- Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года колонии
- ФАС возбудила дело против Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе
- Минпромторг: Легковушки не входят в программу льготного лизинга
- Дочери Василия Шукшина судятся из-за прав на произведения отца
- СМИ: Холдинг VK купит права на показ Олимпиады в Париже
- В Запорожье предотвратили теракт с использованием боевого отравляющего вещества
- Дрон ВСУ ударил по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru