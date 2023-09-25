«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Lada в Казахстане в 2024 году
Компания «АвтоВАЗ» рассчитывает в 2024 году возобновить производство автомобилей Lada на заводе «Сарыаркаавтопром» в Казахстане. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в беседе с РИА Новости.
По его словам, в преддверии форума «Иннопром» в Астане компания провела встречи с партнерами и представителями руководства республики, подтвердив намерения запустить производство и заручившись поддержкой властей в части необходимой корректировки нормативно-правовой базы.
«Если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и ... рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана», — указал Соколов.
Завод «Сарыаркаавтопром» собирал автомобили семейства Granta, Niva и Vesta, производство было приостановлено в 2022 году.
Между тем «АвтоВАЗ» запустил продажи обновленной версии Lada Granta Sport с 118-сильным двигателем, цена на авто начинается от 1 249 900 рублей, пишет «Свободная пресса».
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