«АвтоВАЗ» хочет произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG в 2023 году

«АвтоВАЗ» хочет произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG на заводе в Тольятти в этом году при соответствующем спросе на автомобильном рынке России. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что «АвтоВАЗ» является флагманом российского автопрома, поэтому компания будет производить столько авто, сколько потребуется рынку. По словам Соколова, эксперты оценивают отечественный рынок легковых машин и LCV в этом году в 800 тысяч авто.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто говорил НСН, что конкурентом Lada Vesta может стать автомобиль марки Kaiyi, производство которого началось в Калининграде. По его мнению, цена на Lada Vesta второго поколения может составить 1-1,5 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
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