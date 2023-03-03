«АвтоВАЗ» хочет произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG в 2023 году
«АвтоВАЗ» хочет произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG на заводе в Тольятти в этом году при соответствующем спросе на автомобильном рынке России. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что «АвтоВАЗ» является флагманом российского автопрома, поэтому компания будет производить столько авто, сколько потребуется рынку. По словам Соколова, эксперты оценивают отечественный рынок легковых машин и LCV в этом году в 800 тысяч авто.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто говорил НСН, что конкурентом Lada Vesta может стать автомобиль марки Kaiyi, производство которого началось в Калининграде. По его мнению, цена на Lada Vesta второго поколения может составить 1-1,5 млн рублей.
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