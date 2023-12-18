«АвтоВАЗ» договорился о производстве автомобилей в Эфиопии

Соглашение подписано с эфиопской компанией Ethio Engineering Group и министерством иностранных дел африканский страны.

Согласно договоренности, Ethio Engineering Group освоит производство автомобилей Lada. Сборочные комплекты будут поставлять из России.

Планируемый объем выпуска Lada в Эфиопии не называется.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что по итогам текущего года автомобили Lada подорожают на 11%. Он уточнил, что с начала 2022 года цены на машины завода подскочили на 40%, сообщает «Радиоточка НСН».

