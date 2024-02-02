«Автотор» начнет серийное производство собственных электрокаров в 2025 году
Калининградский «Автотор» планирует начать выпуск собственных электрокаров в 2025 году, пишет РИА Новости.
По словам главы совета директоров автохолдинга Валерия Горбунова, в этом году планируется представить первые экземпляры электрических автомобилей.
Горбунов также отметил, что новые электрокары будут двух- и четырехместные. Ожидается, что у автомобиля будет комплектация для маломобильных граждан.
Ранее стало известно, что Продажи автомобилей Lada в России за январь 2024 года резко выросли — на 19,3 процента в годовом выражении, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru