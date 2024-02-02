«Автотор» начнет серийное производство собственных электрокаров в 2025 году

По словам главы совета директоров автохолдинга Валерия Горбунова, в этом году планируется представить первые экземпляры электрических автомобилей.

Горбунов также отметил, что новые электрокары будут двух- и четырехместные. Ожидается, что у автомобиля будет комплектация для маломобильных граждан.

Ранее стало известно, что Продажи автомобилей Lada в России за январь 2024 года резко выросли — на 19,3 процента в годовом выражении, напоминает «Свободная пресса».

