«Автотор» начнет серийное производство собственных электрокаров в 2025 году

Калининградский «Автотор» планирует начать выпуск собственных электрокаров в 2025 году, пишет РИА Новости.

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По словам главы совета директоров автохолдинга Валерия Горбунова, в этом году планируется представить первые экземпляры электрических автомобилей.

Горбунов также отметил, что новые электрокары будут двух- и четырехместные. Ожидается, что у автомобиля будет комплектация для маломобильных граждан.

Ранее стало известно, что Продажи автомобилей Lada в России за январь 2024 года резко выросли — на 19,3 процента в годовом выражении, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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