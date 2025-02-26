«Автостат»: Траты россиян на покупку отечественных машин выросли на 54,8%

А вот затраты граждан на покупку китайских машин за это время снизились –на 0,7%, до 174,7 миллиарда рублей.

В 2024 году наибольшей популярностью у российских автолюбителей пользовались бренды Hyundai, Kia и Lada. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис для выбора, покупки и продажи автомобиля «СберАвто». Автомобили Lada выбрали 15% покупателей, Kia — 9%, Hyundai — 7%. Замкнули ТОП-5 Volkswagen и Toyota (по 6%). При этом учитывались как новые автомобили, так и машины с пробегом.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в 2024 году выросли перепродажи дорогих автомобилей с пробегом.

