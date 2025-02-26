«Автостат»: Траты россиян на покупку отечественных машин выросли на 54,8%
В январе 2025 года траты россиян на покупку отечественных авто выросли на 54,8% в годовом выражении, сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты совместного с компанией Газпромбанк Автолизинг исследования. Месячные траты оцениваются в 49,3 миллиарда рублей.
Также в начале года россияне увеличили расходы на европейские автомобили, этот показатель вырос на 16% - до 28 миллиардов.
А вот затраты граждан на покупку китайских машин за это время снизились –на 0,7%, до 174,7 миллиарда рублей.
В 2024 году наибольшей популярностью у российских автолюбителей пользовались бренды Hyundai, Kia и Lada. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис для выбора, покупки и продажи автомобиля «СберАвто». Автомобили Lada выбрали 15% покупателей, Kia — 9%, Hyundai — 7%. Замкнули ТОП-5 Volkswagen и Toyota (по 6%). При этом учитывались как новые автомобили, так и машины с пробегом.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в 2024 году выросли перепродажи дорогих автомобилей с пробегом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru