«Автостат»: Рынок подержанных машин в России вырос на 17% в 2023 году

А на покупку новых автомобилей в 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей. По итогам 2022 года финансовая емкость авторынка составила 1,47 трлн рублей. В 2023 году самыми популярными оказались кроссоверы и внедорожники, на них россияне за год потратили 2,27 трлн рублей.

Автомобили с пробегом (до трех лет) подорожали на 21% в 2023 году, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). При этом средние цены на автомобили возрастом от 7 до 10 лет увеличились на 34%. При этом за год средняя цена нового автомобиля поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

