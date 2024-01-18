«Автостат»: Рынок подержанных машин в России вырос на 17% в 2023 году
Рынок подержанных машин в России в 2023 году вырос на 17%, до 5,69 миллиона штук, сообщает «Автостат».
Лидерами рынка остались старые модели — Ford Focus (119,8 тысячи штук) и Lada Samara (116,6 тысячи единиц). В топ-5 машин с пробегом вошли Kia Rio (110,5 тысячи штук) и Hyundai Solaris (110 тысяч).
А на покупку новых автомобилей в 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей. По итогам 2022 года финансовая емкость авторынка составила 1,47 трлн рублей. В 2023 году самыми популярными оказались кроссоверы и внедорожники, на них россияне за год потратили 2,27 трлн рублей.
Автомобили с пробегом (до трех лет) подорожали на 21% в 2023 году, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). При этом средние цены на автомобили возрастом от 7 до 10 лет увеличились на 34%. При этом за год средняя цена нового автомобиля поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru