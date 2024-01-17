«Автостат»: Россияне потратили на новые машины 2,83 трлн рублей за год

В 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей, сообщает «Автостат».

А по итогам 2022 года финансовая емкость авторынка составила 1,47 трлн рублей. В 2023 году самыми популярными оказались кроссоверы и внедорожники, на них россияне за год потратили 2,27 трлн рублей.

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Новые автомобили подорожают в России на 20-40% в 2024 году, предрек руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, передает «Лента.ру». При этом, по его словам, именно расширение линейки предложения за счет китайских и отечественных авто может снизить темп роста цен. С другой стороны, рост утилизационного сбора в любом случае погонит цен вверх, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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