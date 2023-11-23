«Зависит от бренда»: Цены на авто в 2023 году поднялись от 8 до 18%

Цены на автомобили в 2023 году в РФ подорожали в зависимости от бренда и модели от 8 до 18%, рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в интервью НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что большинство игроков и аналитиков скромны в ожиданиях и исходят из того, что авторынок вырастет в 2024 году примерно на 10%, приблизительно до 1,1 млн машин. Мосеев отметил, что в этом году рынок «перевалит» за миллион машин.