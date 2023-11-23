«Зависит от бренда»: Цены на авто в 2023 году поднялись от 8 до 18%

На российские автомобили меньше всего цены повышал «АвтоВАЗ», из китайских – Haval, отметил в эфире НСН Олег Мосеев. 

Цены на автомобили в 2023 году в РФ подорожали в зависимости от бренда и модели от 8 до 18%, рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в интервью НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что большинство игроков и аналитиков скромны в ожиданиях и исходят из того, что авторынок вырастет в 2024 году примерно на 10%, приблизительно до 1,1 млн машин. Мосеев отметил, что в этом году рынок «перевалит» за миллион машин.

«Москвич» планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей в 2024 году
«Рынок в этом году, скорее всего, перевалит миллионную планку. Это незначительно, но уже не плохо. Из этого миллиона 51-52% - это китайские бренды, официально представленные на рынке. Где-то 11% - это параллельный импорт, остальное – отечественные бренды (ВАЗ, УАЗ, "Москвич"). Цены в этом году росли не так, как в прошлом. Цены выросли в зависимости от бренда и модели от 8 до 18%. Меньше всего мы увидели повышение цен у «АвтоВАЗа», хотя оно тоже было, так как он зависит от импортных составляющих. Если брать китайцев, то Haval поднимал цену меньше остальных, но это связано с наличием производства внутри страны, с попаданием под программу субсидий», - сказал Мосеев.

Он также рассказал, что в 2024 году производители автомобилей на российском рынке планируют продать 1,8 млн автомобилей. По словам Мосеева, такие показатели невозможны по ряду причин.

«С точки зрения количества год предстоит веселый… Я собрал планы всех производителей на российском рынке о том, сколько они собираются продать в 2024 году. Если сложить все их планы, то производители собираются продать 1,8 млн автомобилей. Очевидно, что это невозможно. Следующий год оптимистично – это 1,2 – 1,3 млн, если ставка ЦБ будет держаться недолго. Если она будет держаться, то это будет сильно давить на рынок, и большого увеличения продаж мы не увидим. Немаловажным фактором является курс рубля», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив два млн рублей. Больше всего подорожала отечественная Lada (ВАЗ) 2131, цена выросла на 8%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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