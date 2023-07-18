«Автостат»: поддержанные автомобили в России подорожали на 7,8%
За полгода поддержанные автомобили в России подорожали на 7,8%, говорится в обзоре экспертов аналитического агентства «Автостат».
Сообщается, что в июле 2023 года средняя цена машины с пробегом превысила 1,4 миллиона рублей. По сравнению с январем текущего года поддержанные автомобили подорожали на 102,7 тысячи рублей.
По сравнению с июнем цены на вторичном рынке выросли на 8,3 тысячи рублей. В годовом выражении стоимость поддержанных машин увеличилась на 15,8%.
Ранее сообщалось, что в России появились китайские кроссоверы Maxus D60. Минимальная стоимость составляет три миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru