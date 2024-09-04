Авторынок РФ в августе показал рекордный за 10 лет объем продаж
Объёмы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России Ф в августе на 35% превысили показатели последнего месяца лета 2023 года. Реализовано 155300 единиц таких машин. Это наилучший результат августа за 10 лет.
Данные статистики обнародовала Ассоциация европейского бизнеса со ссылкой на информацию агентства «Автостат». Делается вывод, что рынок показывает высокую динамику в ожидании повышения утилизационного сбора с 1 октября.
Кроме того, на рынке возни значительный отложенный спрос после февраля 2022 года с введением западных санкций на фоне дефицита предложения. Он интенсивно удовлетворяется по мере насыщения рынка новыми моделями.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё одни фактором, разогревающим авторынок, по данным АЕБ, стали изменения в налоговом законодательстве и ожидание дальнейших решений Центробанка по повышению ключевой ставки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru