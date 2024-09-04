Авторынок РФ в августе показал рекордный за 10 лет объем продаж

Объёмы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России Ф в августе на 35% превысили показатели последнего месяца лета 2023 года. Реализовано 155300 единиц таких машин. Это наилучший результат августа за 10 лет.

Данные статистики обнародовала Ассоциация европейского бизнеса со ссылкой на информацию агентства «Автостат». Делается вывод, что рынок показывает высокую динамику в ожидании повышения утилизационного сбора с 1 октября.