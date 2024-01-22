Автопроизводители отказались повышать цены из-за затоваривания

Производители не стали повышать цены на автомобили из-за значительных нераспроданных запасов, пишет издание 74.ru.

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Отмечается, что по некоторым маркам запасы на складах достигли двухмесячного уровня продажи. При этом дилеры все охотнее идут на снижение цен.

По данным портала, на складах осталось до трети ввезенных в РФ в 2023 году китайских автомобилей. Схожая тенденция наблюдается у «АвтоВАЗа».

Руководитель «Открытие Авто» Марина Думбицкая полагает, что падение продаж простимулирует дилеров давать скидки покупателям, чтобы не «морозить» деньги в автомобилях.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допустил снижение производства автомобилей из-за стагнации рынка, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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