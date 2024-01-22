Автопроизводители отказались повышать цены из-за затоваривания

Отмечается, что по некоторым маркам запасы на складах достигли двухмесячного уровня продажи. При этом дилеры все охотнее идут на снижение цен.

По данным портала, на складах осталось до трети ввезенных в РФ в 2023 году китайских автомобилей. Схожая тенденция наблюдается у «АвтоВАЗа».

Руководитель «Открытие Авто» Марина Думбицкая полагает, что падение продаж простимулирует дилеров давать скидки покупателям, чтобы не «морозить» деньги в автомобилях.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допустил снижение производства автомобилей из-за стагнации рынка, отмечает «Радиоточка НСН».

