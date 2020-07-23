Автомобильное топливо может подорожать из-за нового ГОСТа

Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС. Так, положения нового ГОСТа призваны минимизировать возможность умышленного недолива топлива. Теперь топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать специальным программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа.

Нововведение придётся оплачивать потребителям, кроме того, оно не решит гораздо более актуальную проблему с заправками, касающуюся качества топлива, заявил «Радио 1» председатель правления межрегиональной общественной организации потребителей «Народный контроль» Алексей Смирнов.

«Это приведёт к подорожанию топлива. Потому что любая модернизация за счёт АЗС происходит только за счёт потребителя, у них других источников нет. Кроме того, недолив происходит по двум причинам. Первая – это техническая проблема: оборудование поломалось. И вторая проблема – искусственное внедрение в систему налива. И до сих пор никто не знает, какой процент недолива за счёт поломки оборудования, а какой – из-за внедрения в систему. А ведь внедряемый стандарт не застрахует от поломок. И легко может возникнуть ситуация, когда цену уже подняли из-за модернизации, а там опять что-то сломалось, и этот подорожавший бензин всё равно недоливают», – сказал Смирнов.

По его мнению, гораздо более эффективно права потребителей защитило бы не внедрение нового ГОСТа, а онлайн-доступ к информации о качестве бензина на каждой заправке.

«Чтобы вы в своём навигаторе видели, какое качество топлива на данной заправке, какие документы на данной заправке, где проводится входящий контроль, каковы характеристики топлива по входящему контролю для данной конкретной заправки. Вы как потребитель и сейчас имеете право это знать. Но только чтобы узнать это всё, надо приехать туда, выйти из машины, спрашивать документы. А всё это должно быть заранее видно в навигаторе. Потому что недолив – это проблема примерно 10% заправок. А вот низкое качество бензина – это гораздо серьёзнее. Здесь и перерасход топлива, и машины портятся, но почему-то никакой стандарт здесь не разрабатывается, и проверка качества не внедряется», – отметил Смирнов.

Он добавил, что данные по качеству бензина на заправках у общественников и экспертов Росстандарта весьма сильно различаются и объяснил это тем, что о официальных проверках бизнесменов предупреждают заранее, и они успевают подготовиться. В то время как ситуация на рынке куда плачевнее для потребителя.

«Росстандарт говорит, что некачественного топлива появляется 10-12%. Мы говорим, что по дизельному топливу это треть АЗС торгуют некачественным дизелем. И около 15% заправок торгуют некачественным бензином. Но нас никто не слышит», – сказал Смирнов.

Он также отметил, что всплеск продаж некачественного бензина происходит во время роста цен на бирже: так бизнесмены за счёт потребителя компенсируют биржевые потери.

