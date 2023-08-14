«АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus в Тольятти

Выпуск автомобилей этой модели был приостановлен летом 2022 года. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допускал, что возобновить его могут в августе текущего года, напоминает RT.

Как отметили в «АвтоВАЗе», в августе запланировано производство 650 Lada Largus различных модификаций. Кроме того, на заводе в Ижевске до конца года будут собраны машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus.

Также завод в Тольятти планирует выпустить несколько кузовов, которые в дальнейшем используют на производстве в Ижевске для наладки технологического оборудования.

Между тем СМИ сообщили, что «АвтоВАЗ» намерен к октябрю повысить цены на все свои автомобили. Машины подорожают как минимум на 10%, отмечает Ura.ru.

