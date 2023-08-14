«АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus в Тольятти
Компания «АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Выпуск автомобилей этой модели был приостановлен летом 2022 года. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допускал, что возобновить его могут в августе текущего года, напоминает RT.
Как отметили в «АвтоВАЗе», в августе запланировано производство 650 Lada Largus различных модификаций. Кроме того, на заводе в Ижевске до конца года будут собраны машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus.
Также завод в Тольятти планирует выпустить несколько кузовов, которые в дальнейшем используют на производстве в Ижевске для наладки технологического оборудования.
Между тем СМИ сообщили, что «АвтоВАЗ» намерен к октябрю повысить цены на все свои автомобили. Машины подорожают как минимум на 10%, отмечает Ura.ru.
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