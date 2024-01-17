Автоэксперт спрогнозировал подорожание новых авто в России на 40% в 2024 году
Новые автомобили подорожают в России на 20-40% в 2024 году, предрек руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, передает «Лента.ру».
При этом, по его словам, именно расширение линейки предложения за счет китайских и отечественных авто может снизить темп роста цен. С другой стороны, рост утилизационного сбора в любом случае погонит цен вверх.
Автомобили с пробегом (до трех лет) подорожали на 21% в 2023 году, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). А средние цены на автомобили возрастом от 7 до 10 лет увеличились на 34%. При этом за год средняя цена нового автомобиля поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
Четыре производителя изменили цены на автомобили в России в период с 1 по 15 января 2024 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга «Цена Авто».
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