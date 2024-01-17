Автоэксперт спрогнозировал подорожание новых авто в России на 40% в 2024 году

Автомобили с пробегом (до трех лет) подорожали на 21% в 2023 году, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). А средние цены на автомобили возрастом от 7 до 10 лет увеличились на 34%. При этом за год средняя цена нового автомобиля поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

Четыре производителя изменили цены на автомобили в России в период с 1 по 15 января 2024 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга «Цена Авто».

