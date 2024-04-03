Автоэксперт назвал скидки на машины в 30-40% мошенническими

По его словам, цель продавцов - заманить клиента под предлогом крупных скидок и начать его психологическую обработку. Покупателю могут сказать, что нужной модели пока нет в наличии, предложить ему другой вариант и заставить оформить кредит.

«Таких скидок - 30-40% - не бывает, это практически наверняка мошенничество или «разводка» клиента», - цитирует блогера сайт АиФ.

Эксперт полагает, что в итоге клиент может рассчитывать максимум на 5-6% выгоды. Однако известны случаи, когда покупатель соглашался на невыгодные для себя варианты и терял деньги, констатировал аналитик.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России продажи новых легковых автомобилей в марте 2024 года составили 150 640 штук. Это на 102% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

