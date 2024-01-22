Автоэксперт Мосеев: больше всего непроданных машин скопилось у Chery
Больше всего нераспроданных автомобилей на российских складах наблюдается у китайского бренда Chery, рассказал «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
По его словам, есть бренды, у которых автомобилей на складах в РФ хватит на три месяца. Создание такого автомобильного стока объясняется планами высоких продаж в 2024 году.
Китайские дистрибьюторы не корректируют планы продаж вниз, отметил Мосеев. Китайский Haval, например, надеется в 2024 году продать на 40 тысяч машин больше.
Ранее «Автостат» сообщал, что рынок подержанных машин в России в 2023 году вырос на 17%, до 5,69 миллиона штук. Лидерами остаются модели Ford Focus и Lada Samara, напоминает RT.
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