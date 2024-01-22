Автоэксперт Мосеев: больше всего непроданных машин скопилось у Chery

Больше всего нераспроданных автомобилей на российских складах наблюдается у китайского бренда Chery, рассказал «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Всего два варианта!»: Как избежать покупки автомобиля со скрученным пробегом

По его словам, есть бренды, у которых автомобилей на складах в РФ хватит на три месяца. Создание такого автомобильного стока объясняется планами высоких продаж в 2024 году.

Китайские дистрибьюторы не корректируют планы продаж вниз, отметил Мосеев. Китайский Haval, например, надеется в 2024 году продать на 40 тысяч машин больше.

Ранее «Автостат» сообщал, что рынок подержанных машин в России в 2023 году вырос на 17%, до 5,69 миллиона штук. Лидерами остаются модели Ford Focus и Lada Samara, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КитайРоссияАвтомобилистыАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры