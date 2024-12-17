В России выделят 36 млрд рублей на льготное автокредитование в 2025 году
Власти планируют выделить 36 млрд рублей на программу льготного автокредитования в 2025 году. Об этом сообщил глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян.
При этом на программу льготного лизинга в следующем году направят 27 млрд рублей.
На минувшей неделе правительство РФ выделило дополнительно 18,4 млрд рублей на реализацию льготных программ автокредитования и лизинга.
Ранее стало известно, что в 2024 году российские банки выдали около 800 тысяч автокредитов — в два раза больше, чем в 2023-м. Только в сентябре были одобрены сделки на 250 млрд рублей, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru