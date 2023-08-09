Автодилер: Япония из-за санкций на машины теряет до $700 тысяч в день
Японский рынок может просесть вдвое из-за запрета на экспорт в Россию автомобилей страны восходящего солнца, считает проживающий там автодилер Александр Колевинский. Его слова приводит РИА Новости.
В частности, рынок просядет, по его прогнозам, в два раза по тем машинам, которые пользовались спросом у россиян и были не интересны местному населению.
«На машины, которые продаются и в другие страны, кроме России, цена упадет на 5%», – сказал эксперт.
Он отметил, что в Японии также невыгодно использовать автомобили с большим пробегом из-за высоких цен на страховку и техобслуживание, но российского клиента, зная отношения японцев к своим машинам, пробег в 80 тысяч километров не смущает.
«Я думаю, из-за санкций, которые Япония каждый день будет терять по 100 миллионов иен. Эти санкции болезненно ударят и по самим японцам, конечно», - отметил Колевинский.
В среду Токио ввел санкции против Москвы, запретив экспорт в Россию 758 товаров, включая автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru