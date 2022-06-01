Австрийская OMV заплатила за газ РФ в рублях по новой схеме

Нефтегазовая компания OMV из Австрии провела платёж за российский газ по новой схеме, одобренной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель австрийского концерна.

По его словам, процедура не вызывала никаких вопросов и проблем, передает ТАСС. В начале мая Австрийское энергетическое агентство признало, что страна сможет отказаться от газа из России не ранее, чем через пять лет. Доля российского голубого топлива в общем газовом импорте Австрии достигает 80%.

Было также констатировано, что газовые хранилища страны заполнены только на 20%, что стало самым низким показателем на территории Европы, отмечают «Известия».