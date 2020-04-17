Авиакомпании смогут спасти только многомиллиардные субсидии от государства

Компания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до 1 августа. Как отмечает «Коммерсантъ», в частности, невозможно приобрести билеты на рейсы в Барселону, Лондон, Нью-Йорк, Стамбул и другие зарубежные города.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН рассказал, в каком положении сегодня находятся авиакомпании и какие меры поддержки им необходимы.

«Ситуация сегодня очень тяжёлая и для авиакомпаний она смертеподобна. Если она будет длительной, то это будет иметь катастрофические последствия. Действия "Аэрофлота" можно объяснить тем, что возможно у них есть какая-то информацию по закрытию границ, которой нет у широкой публики. И для авиакомпаний это чудовищный удар, который можно компенсировать только значительными субсидиями со стороны государства, речь о миллиардах долларов. Внутреннее сообщение будет зависеть от политики регионов, но пока мы видим тенденцию на их закрытие», - заявил Борис Рыбак.

Ранее в эфире НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов оценил меры поддержки, которые государство уже оказывает авиакомпаниям и отметил, что аэропорты находятся в таком же, как и авиакомпании, положении.

«Они потеряли ровно 90% объемов, которые они имели до февраля. Некоторые закрываются», - предупредил Смирнов.

