Авиабилеты в России подорожали на четверть. И это не предел

Резкий рост цен на авиаперелет экономклассом зафиксировал Росстат: в период с января по август текущего года его стоимость выросла на 24,1%. Столь стремительное подорожание авиапутешествий отмечено впервые с 2008 года. На август традиционно приходится пик стоимости авиабилетов, за которым следует постепенное снижение. По прогнозам агрегаторов, уже в октябре авиаперелеты внутри страны подешевеют на 15, а то и 30 с лишним процентов, полеты за границу – в пределах 15%.



Причиной роста эксперты называют повышение издержек авиакомпаний в течение нескольких лет и прошлогодний скачок цен на топливо. С тех пор он был ограничен соглашением, заключенным между правительством и нефтяными компаниями, однако эта договоренность перестала действовать с июля этого года. Федеральная антимонопольная служба заявила, что следит за ситуацией, и к ценам на авиакеросин есть серьезные вопросы. Это с одной стороны.

А с другой, ФАС не усматривает столь бурного роста цен на авиабилеты: данные Росстата неверно интерпретированы, - заявили в службе. «По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается», - заверили в пресс-службе ФАС. Правда, объяснение какое-то неубедительное: «Статистика оценивает "средний чек" - средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен», - пояснила ФАС. А «средний чек» откуда берется – не из средней стоимости перелета?

В целом по году стоимость авиабилетов вырастет по сравнению с прошлогодней примерно на 10%, - такой прогноз дали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Операционные убытки российских авиаперевозчиков резко выросли: если за весь прошлый год они составили около 54 миллиардов рублей, то всего за первый квартал года текущего – уже 45 миллиардов. К этому привели резкий рост стоимости авиакеросина и избыток провозных мощностей. Как заявил в эфире НСН руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак, «авиакомпании очень боялись повышать тарифы, потому что боялись, что сократится пассажиропоток. Но сегодня становится ясно, что не на 10% надо поднимать, а процентов на 40. Если этого не произойдет, многие авиакомпании будут вынуждены прекратить свою деятельность», - убежден собеседник агентства.

Рост стоимости авиабилетов приведет к падению спроса на перелеты, это – к еще большему избытку провозных мощностей, он – к следующему росту цен и далее по кругу. Что может разорвать этот порочный круг? Кто – мы все догадываемся…

