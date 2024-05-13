«150 тысяч за двоих»: Россиянам рассказали о майских ценах на Турцию

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что в конце мая улететь в Турцию будет выгодно из-за плановых скидок отелей. 

Отдохнуть в Турции в конце мая можно за 150 тысяч рублей на двоих, включая перелет, заявил генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

По сравнению с началом апреля цены на пакетные туры в Турцию в мае с вылетом в июне в большинстве случаев немного снизились или остались примерно на том же уровне. Исключение – «тяжелый люкс», сообщили в АТОР.

Отдых на российских курортах подорожал на майские праздники

«После майских праздников по всем направлениям идет плановое понижение цены. Это особенно касается Турции, так как активный сезон там все-таки еще не начался. Сегодня прогнозы по спросу не увеличиваются, поэтому некоторые цены снижаются, отели дают дополнительные скидки. Цены на май месяц в этом сезоне очень адекватные. Можно улететь в конце мая или в 20-х числах за очень выгодную сумму. Тур на десять дней для двоих стартует от 150 тысяч рублей, это включая перелет», - рассказал он.

Турецкие отели прислали туроператорам скидки на размещение, однако из-за роста курса доллара не стоит ждать снижения цены в рублях, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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