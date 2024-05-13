«150 тысяч за двоих»: Россиянам рассказали о майских ценах на Турцию

Отдохнуть в Турции в конце мая можно за 150 тысяч рублей на двоих, включая перелет, заявил генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

По сравнению с началом апреля цены на пакетные туры в Турцию в мае с вылетом в июне в большинстве случаев немного снизились или остались примерно на том же уровне. Исключение – «тяжелый люкс», сообщили в АТОР.