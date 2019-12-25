Директор АТОР прогнозирует рост спроса в сегменте массового туризма
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе брифинга в пресс-центре НСН рассказала, что одним из главных векторов развития туристического рынка в 2020 году будет переориентация части туристов со среднего ценового сегмента на массовый.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждёт российский туризм в 2020 году?» В рамках своего выступления эксперт рассказывает о перспективах запуска информационной системы «Электронная путёвка», а также делится прогнозом относительно цен и ассортимента предложений туров в 2020 году.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН отметила, что в следующем году ожидается рост спроса в сегменте массового туризма.
«Это all inclusive, семейный отдых, Турция, Таиланд, частично Греция. Здесь мы видим наименьшую тенденцию к изменениям. Единственное, что происходит, - перераспределение спроса в силу экономических обстоятельств. Те туристы, которые раньше были в среднем ценовом сегменте, индивидуальном, они частично присоединяются к массовому туризму, причем к бюджетному его сегменту. То есть мы ожидаем увеличения спроса, пусть и не очень значительного, в массовом сегменте», - отметила Майя Ломидзе.
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