Ассоциация владельцев кинотеатров опровергла данные ВТБ по доходам от кино
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН подчеркнул, что пока нельзя считать в масштабах страны.
В 20 раз снизился оборот российских кинотеатров с 1 по 10 августа по сравнению с прошлым годом. Как сообщает РБК, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ он сократился до 5%.
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН подчеркнул, что пока нельзя считать в масштабах страны.
«У нас открыта всего треть регионов. Это примерно 25% от общего количества залов в стране. Нельзя сравнивать прошлый год и сейчас. Если взять статистику по Москве за первую неделю, то ситуация грустная, но это не 5%. Это 10-20% от прошлогоднего», - отметил Березин.
По его мнению, падение оборота кинотеатров вызвано в том числе поведенческой инерцией людей. «Моментально ничего не происходит. Сейчас еще многие зрители не знают, что в их регионах возобновилась работа кинотеатров. Потом нужно снова начать планировать поход в кино. Это не делается по щелчку. Многих также будет угнетать необходимость носить маску во время сеанса», - перечислил эксперт.
Потери отрасль будет подсчитывать к концу года. «Будем считать к новому году. Уже заявили, что не откроются примерно 100 кинотеатров. Это 200-250 киноэкранов. Но больше всего закрытий кинотеатров будет, когда им разрешат работать. Когда у них резко возрастут расходы на аренду, на персонал, на обеспечение противоэпидемиологических норм. Это будет самый тяжелый период. Пока мы придерживаемся своего прогноза, что закроется порядка 20% кинотеатров. Ведь по прошествии всех этих месяцев кинотеатрам не было оказано совсем никакой государственной поддержки. У кинотеатров нет денег на рекламу», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что в Москве кинотеатрам разрешили возобновить работу с 1 августа, в отдельных регионах - еще в июне-июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Решение о закрытии кинотеатров в связи с эпидемией коронавируса и введением режима самоизоляции было принято в марте 2020 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
908 тыс.+5 057 / сут.
Умерли
15 384+124 / сут.
Выздоровели
716 тыс.+6 098 / сут.
- Илон Маск готов помочь Белоруссии
- В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди
- Стало известно сколько готовы потратить россияне на путешествие в уикенд
- Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября
- У людей с отрицательным резус-фактором обнаружена уязвимость к COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru