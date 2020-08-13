Ассоциация владельцев кинотеатров опровергла данные ВТБ по доходам от кино

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН подчеркнул, что пока нельзя считать в масштабах страны.



В 20 раз снизился оборот российских кинотеатров с 1 по 10 августа по сравнению с прошлым годом. Как сообщает РБК, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ он сократился до 5%.

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН подчеркнул, что пока нельзя считать в масштабах страны.

«У нас открыта всего треть регионов. Это примерно 25% от общего количества залов в стране. Нельзя сравнивать прошлый год и сейчас. Если взять статистику по Москве за первую неделю, то ситуация грустная, но это не 5%. Это 10-20% от прошлогоднего», - отметил Березин.

По его мнению, падение оборота кинотеатров вызвано в том числе поведенческой инерцией людей. «Моментально ничего не происходит. Сейчас еще многие зрители не знают, что в их регионах возобновилась работа кинотеатров. Потом нужно снова начать планировать поход в кино. Это не делается по щелчку. Многих также будет угнетать необходимость носить маску во время сеанса», - перечислил эксперт.

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Потери отрасль будет подсчитывать к концу года. «Будем считать к новому году. Уже заявили, что не откроются примерно 100 кинотеатров. Это 200-250 киноэкранов. Но больше всего закрытий кинотеатров будет, когда им разрешат работать. Когда у них резко возрастут расходы на аренду, на персонал, на обеспечение противоэпидемиологических норм. Это будет самый тяжелый период. Пока мы придерживаемся своего прогноза, что закроется порядка 20% кинотеатров. Ведь по прошествии всех этих месяцев кинотеатрам не было оказано совсем никакой государственной поддержки. У кинотеатров нет денег на рекламу», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что в Москве кинотеатрам разрешили возобновить работу с 1 августа, в отдельных регионах - еще в июне-июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Решение о закрытии кинотеатров в связи с эпидемией коронавируса и введением режима самоизоляции было принято в марте 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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