Ассоциация владельцев кинотеатров опровергла данные ВТБ по доходам от кино

В 20 раз снизился оборот российских кинотеатров с 1 по 10 августа по сравнению с прошлым годом. Как сообщает РБК, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ он сократился до 5%.

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН подчеркнул, что пока нельзя считать в масштабах страны.

«У нас открыта всего треть регионов. Это примерно 25% от общего количества залов в стране. Нельзя сравнивать прошлый год и сейчас. Если взять статистику по Москве за первую неделю, то ситуация грустная, но это не 5%. Это 10-20% от прошлогоднего», - отметил Березин.

По его мнению, падение оборота кинотеатров вызвано в том числе поведенческой инерцией людей. «Моментально ничего не происходит. Сейчас еще многие зрители не знают, что в их регионах возобновилась работа кинотеатров. Потом нужно снова начать планировать поход в кино. Это не делается по щелчку. Многих также будет угнетать необходимость носить маску во время сеанса», - перечислил эксперт.