АРБ признала право Сбербанка на платные уведомления

Сбербанк отказался от бесплатных уведомлений о переводах на карту.

Как пишет «Коммерсант», отныне для них нужно подключить услугу «Уведомления по карте», стоимость которой составляет 30 рублей в месяц для базовых карт, 60 рублей - для стандартных. Бесплатной эта услуга останется только для премиальных и кредитных карт банка.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН предположил, что такое решение может привести к оттоку клиентов из Сбербанка.