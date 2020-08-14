АРБ признала право Сбербанка на платные уведомления
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН предположил, что такое решение может привести к оттоку клиентов из Сбербанка.
Сбербанк отказался от бесплатных уведомлений о переводах на карту.
Как пишет «Коммерсант», отныне для них нужно подключить услугу «Уведомления по карте», стоимость которой составляет 30 рублей в месяц для базовых карт, 60 рублей - для стандартных. Бесплатной эта услуга останется только для премиальных и кредитных карт банка.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН предположил, что такое решение может привести к оттоку клиентов из Сбербанка.
«Банк имеет право предлагать плату за услуги, которые он предоставляет. Другое дело, если он действует совершенно неразумно с точки зрения установления платы, взимает средства за переводы в виде процентов, это вызывает у людей вопросы. Средством противодействия такой политики является конкуренция. Это может стать поводом для клиентов уйти в другие банки. Но не думаю, что именно этот случай может вызвать сильное недовольство у клиентов», - сказал Тосунян.
Напомним, ранее Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и ввел комиссию 1%.
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