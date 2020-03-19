АРБ: Даже при нулевой ставке доллара банки лучше кубышек

Российские банки начали снижать ставки вкладов в долларах или отказываться от них. Как пишут «Ведомости», после снижения Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки до 0-0,25% ВТБ снизил ставку по долларовым вкладам до 0,5% годовых, Совкомбанк - до 1,2%, Ситибанк — практически обнулил, до 0,01%. Райффайзенбанк с 1 апреля вообще отменил прием вкладов в долларах и оставил беспроцентные депозиты с бесплатным обслуживанием. Росбанк на прошлой неделе отказался открывать и продлевать вклады в американской валюте.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН объяснил, почему хранить валюту все равно лучше в банках.