АРБ: Даже при нулевой ставке доллара банки лучше кубышек
Президент Ассоциации российских банков в интервью НСН объяснил, почему хранить валюту лучше в банках, несмотря на снижение ставок по вкладам.
Российские банки начали снижать ставки вкладов в долларах или отказываться от них. Как пишут «Ведомости», после снижения Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки до 0-0,25% ВТБ снизил ставку по долларовым вкладам до 0,5% годовых, Совкомбанк - до 1,2%, Ситибанк — практически обнулил, до 0,01%. Райффайзенбанк с 1 апреля вообще отменил прием вкладов в долларах и оставил беспроцентные депозиты с бесплатным обслуживанием. Росбанк на прошлой неделе отказался открывать и продлевать вклады в американской валюте.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН объяснил, почему хранить валюту все равно лучше в банках.
«Если есть излишки денег, их лучше диверсифицировать. Но даже если банки дают минимальный процент, хранить лучше в них, потому что под подушкой, в кубышках – рискованно с точки зрения сохранности. Нет ничего удивительного, что они снизили ставки, потому что по евро у нас уже почти год – нулевые ставки. Эта валюта не привлекательна для банков и для вкладчиков. Но, думаю, люди все равно хранили евро в банках, потому что можно в нужный момент конвертировать в нужную для вас валюту. Но более выгодная ставка сейчас, конечно, в рублях. Она и была до 5%, но думаю, что банки по рублям процентную ставку по вкладам повысят. Правда, и кредиты в этой ситуации подорожают», - заявил он.
Ранее Тосунян объяснил НСН, почему повышение ипотечных ставок в нынешних экономических условиях неизбежно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Малышева: Телемедицина в России давно легальна
- АРБ: Даже при нулевой ставке доллара банки лучше кубышек
- Пациентка с коронавирусом умерла из-за оторвавшегося тромба
- Названы главные условия прекращения пандемии коронавируса
- Шнуров пойдет в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга