Кредиты компаниям на зарплаты будут давать под гарантии Внешэкономбанка
15 апреля 202016:19
Система выдачи кредитов российским компаниям на выплату зарплат сотрудникам оказалась неэффективной. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.
В этой связи глава государства заявил, что выдача не менее 75 процентов «зарплатных» кредитов должна производиться под гарантии Внешэкономбанка.
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