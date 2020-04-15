Кредиты компаниям на зарплаты будут давать под гарантии Внешэкономбанка

Система выдачи кредитов российским компаниям на выплату зарплат сотрудникам оказалась неэффективной. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

В этой связи глава государства заявил, что выдача не менее 75 процентов «зарплатных» кредитов должна производиться под гарантии Внешэкономбанка.





