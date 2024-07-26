Apple вытеснили из топ-5 поставщиков смартфонов в Китай
Apple по итогам второго квартала выбыла из пятерки ведущих поставщиков смартфонов в Китай. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической компании Canalys.
Отмечается, что лидером стал китайский vivo с долей рынка 19%. Согласно данным, по итогам апреля – июня продажи бренда увеличились на 15% в годовом выражении, до 13,1 млн смартфонов. На втором месте расположилась компания OPPO с долей 16%. Тройку лидеров замыкает HONOR с 15% рынка. В пятерку также вошли Xiaomi (14%) и Huawei (также 15%).
При этом указывается, что впервые в истории топ-5 поставщиков смартфонов в Китай полностью состоит из местных компаний. Так, доля рынка Apple снизилась до 14%. А продажи iPhone за второй квартал составили 9,7 млн смартфонов против 10 млн у Xiaomi.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН допустил, что возможен официальный запрет на ввоз iPhone в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru