Apple стала самой дорогой компанией в мире
Американская компания Apple вновь стала самой дорогой в мире, опередив нефтяной саудовский гигант Saudi Aramco. На торгах акции Apple дорожают на 6,51%, до $409,81 за акцию.
Исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет около 1,77 триллиона долларов. В то время, как капитализация Saudi Aramco составляет примерно 1,76 триллиона.
Между тем, ранее компания Apple официально объявила о том, что новые модели iPhone в этом году будут выпущены на несколько недель позже обычного. Об этом сообщают Bloomberg и The Verge, ссылаясь на заявление финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Как правило, Apple представляет новые линейки смартфонов в середине сентября, и до конца месяца они поступают в продажу. Как предполагают журналисты, в этом году новые айфоны появятся в октябре, пишет Ura.ru.
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