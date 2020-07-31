Apple стала самой дорогой компанией в мире

Американская компания Apple вновь стала самой дорогой в мире, опередив нефтяной саудовский гигант Saudi Aramco. На торгах акции Apple дорожают на 6,51%, до $409,81 за акцию.

Исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет около 1,77 триллиона долларов. В то время, как капитализация Saudi Aramco составляет примерно 1,76 триллиона.