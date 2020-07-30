В Аризоне ведут расследование о замедлении работы старых моделей iPhone

В штате Аризона в отношении Apple начато расследование с целью выяснения является ли намеренное ограничение скорости работы старых моделей iPhone недобросовестной конкуренцией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что следствие направило запрос в компанию об информации с внезапным отключением старых устройств и ограничении скорости их работы.

Apple подверглась критике из-за медленной работы смартфонов еще в 2017 году. Тогда Primate Labs, производитель программного обеспечения для измерения скорости процессора телефона, показал, что некоторые iPhone становятся медленнее по мере старения.

Позже Apple признала, что она снизила энергопотребление. что могло стать причиной замедления процессора. В компании пояснили, что в ином случае iPhone могли бы неожиданно отключаться из-за скачков напряжения.

