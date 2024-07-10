Apple стала первой в истории компанией с капитализацией 3,5 триллиона долларов
Американская корпорация Apple первой в истории достигла капитализации в 3,5 триллиона долларов, следует из итогов торгов 9 июля, пишет Quartz.
На конец вторника стоимость одной акции приблизилась к 229 долларам.
Специалисты уверены, что резкий взлет компании на рынке связан с недавним объявлением о внедрении в продукты компании искусственного интеллекта (ИИ).
В июне Apple представила собственный искусственный интеллект, следует из пресс-релиза компании. Он называется Apple Intelligence и предназначен для iPhone, iPad и Mac. Система объединяет возможности генеративных моделей с «персональным контекстом». В рамках системы Apple Intelligence компания также представила «облако» Private Cloud Compute Apple. Оно предлагает пользователям новые вычислительные мощности.
ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков, генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru