Apple стала первой в истории компанией с капитализацией 3,5 триллиона долларов

Специалисты уверены, что резкий взлет компании на рынке связан с недавним объявлением о внедрении в продукты компании искусственного интеллекта (ИИ).

В июне Apple представила собственный искусственный интеллект, следует из пресс-релиза компании. Он называется Apple Intelligence и предназначен для iPhone, iPad и Mac. Система объединяет возможности генеративных моделей с «персональным контекстом». В рамках системы Apple Intelligence компания также представила «облако» Private Cloud Compute Apple. Оно предлагает пользователям новые вычислительные мощности.

ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков, генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT, передает «Радиоточка НСН».

