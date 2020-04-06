Анонимный губернатор предложил вернуть в РФ рабочие субботы
В России необходимо вернуть рабочие субботы, чтобы смягчить последствия экономического кризиса. Такую мысль высказал некий российский губернатор, имя которого не называется, пишут «Ведомости».
Также глава региона отметил, что пора постепенно отменять введенные из-за коронавируса ограничения. По его мнению, через неделю можно открыть производственную сферу и заводы, через две — пункты общественного питания. Открыть гостиницы анонимный губернатор предлагает к 15 мая.
Отметим, что крупнейшие российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам с 8 апреля.
Для этих целей Центробанк России выделит банкам 150 миллиардов рублей, сообщает РИА ФАН.
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