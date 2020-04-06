Анонимный губернатор предложил вернуть в РФ рабочие субботы

Также глава региона отметил, что пора постепенно отменять введенные из-за коронавируса ограничения. По его мнению, через неделю можно открыть производственную сферу и заводы, через две — пункты общественного питания. Открыть гостиницы анонимный губернатор предлагает к 15 мая.



Отметим, что крупнейшие российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам с 8 апреля.



Для этих целей Центробанк России выделит банкам 150 миллиардов рублей, сообщает РИА ФАН.

