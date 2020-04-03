2% ВВП или 8 миллионов безработных

Сценарную оценку вероятных последствий простоя значительной части российской экономики в течение месяца представил Центробанк. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, речь идет о полутора-двух процентах ВВП по году. На это указывает опыт других государств, переживших длительный карантин в масштабах всей страны. Меры, принятые как на федеральном, так и на региональных уровнях для сдерживания эпидемии меры, совершенно, по словам главы ЦБ, необходимые, «неизбежно негативно скажутся на экономике». Ухудшение ситуации уже видно в наиболее пострадавших секторах экономики, - сказала Набиуллина. Базовый сценарий предполагает, что негативные эффекты, скорее всего, будут сконцентрированы во II квартале текущего года. Затем, «по мере смягчения ограничительных мер в России и в мире экономика будет возвращаться к обычному режиму функционированию. Совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», - заключила глава ЦБ.

Но это – лишь одна из оценок, которую можно даже назвать оптимистичной. Как заявил ранее на этой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин, падение ВВП России в этом году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном - на 8%.

Относительные величины, которыми оперируют главы Центробанка и Счетной палаты, не так наглядно иллюстрируют масштабы бедствия, как значения абсолютные, которые в своих оценках приводят другие экономисты. Так, в Торгово-промышленной палате России предупредили, что из-за пандемии коронавируса в стране могут закрыться три миллиона предприятий, что оставит без работы 8,6 миллионов человек. А член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский называет цифру в пять миллионов предприятий-банкротов. При этом, как напоминает эксперт, у большинства россиян даже нет заначки на чёрный день.

Эту последнюю мысль продолжил в интервью НСН ресторатор Аркадий Новиков, обратив внимание на то, что помощь сейчас нужна даже не столько бизнесменам, сколько работникам предприятий, оказавшихся на грани выживания:

«Деньги нужны тем, кто нуждается в зарплатах (…) Такую помощь должно оказать государство (...) Потом бизнес может это отдать назад за счет дополнительных налогов или еще чего-то», - указал предприниматель.

Власти проанализируют эффективность тех мер, которые были предложены для поддержки бизнеса, - заявил в пятницу пресс-секретарь президента. Все шаги в этом направлении только начали реализовываться, - отметил Дмитрий Песков и напомнил, что если угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, срок действия режима нерабочих дней может быть сокращен.

