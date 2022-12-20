Бочкарёв: Переустройство инженерных коммуникаций завершается на четвертом участке Южной рокады

Работы по переустройству инженерных коммуникаций завершаются на четвертом участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заммэра, на участке заканчивают переустройство дождевой канализации, теплосети и кабельных линий.

«На всем участке выполняется строительство железобетонных противопожарных стен общей длиной 1,6 км», – сообщил Бочкарев.

Вице-мэр подчеркнул, что на указанном участке Южной рокады предусмотрены строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3 километра.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генподрядчик и генпроектировщик ряда участков Южной рокады) Юрий Кравцов отметил, что на объекте ведутся работы по расширению проезжей части улицы Верхние Поля.

«Уже введена в эксплуатацию шестиполосная дорога длиной 165 метров от улицы Марьинский Парк в сторону улицы Верхние Поля, также открыт подземный пешеходный переход, оборудованный четырьмя лифтами для удобства маломобильных граждан», — рассказал Кравцов, добавив, что общая готовность участка оценивается в 60%.

По словам главы АО «Мосинжпроект», на улице Верхние Поля планируется установить остановочные павильоны для наземного транспорта и провести реконструкцию проезда с разворотом для автобусов.

В рамках проекта Южной рокады «Мосинжпроект» ведет работы по строительству улично-дорожной сети от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка, реконструкции улицы Верхние Поля от МКАД до улицы Марьинский Парк, реконструкции Донецкой улицы на участке от улицы Подольская до Курьяновской набережной.

