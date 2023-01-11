Андрей Бочкарёв: Порядка 90 км дорог построят в Москве до конца года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что темпы строительства и реконструкции дорог в столице в 2023 году будут сохранены, сообщает пресс-служба московского правительства.

Собянин рассказал о ходе строительства главной магистрали транспортного каркаса ТиНАО

По его словам, главным дорожным проектом года является строительство Московского скоростного диаметра (МСД), движение по магистрали планируется открыть до конца года.

Бочкарёв отметил, что также к концу года будут завершены работы на Южной рокаде. Кроме того, в планах завершить в 2023 году реконструкцию трёх развязок на МКАД: с улицами Липецкая и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе.

«Развитие транспортной инфраструктуры традиционно остаётся одним из приоритетов нашей работы. Именно поэтому и в этом году снижать темпов дорожного строительства мы не будем – введём более 90 км дорог», - заключил заммэра.

Ранее Бочкарёв заявил, что в 2023 году планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций московского метро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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