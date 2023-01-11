Андрей Бочкарёв: Порядка 90 км дорог построят в Москве до конца года
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что темпы строительства и реконструкции дорог в столице в 2023 году будут сохранены, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, главным дорожным проектом года является строительство Московского скоростного диаметра (МСД), движение по магистрали планируется открыть до конца года.
Бочкарёв отметил, что также к концу года будут завершены работы на Южной рокаде. Кроме того, в планах завершить в 2023 году реконструкцию трёх развязок на МКАД: с улицами Липецкая и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе.
«Развитие транспортной инфраструктуры традиционно остаётся одним из приоритетов нашей работы. Именно поэтому и в этом году снижать темпов дорожного строительства мы не будем – введём более 90 км дорог», - заключил заммэра.
Ранее Бочкарёв заявил, что в 2023 году планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций московского метро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- Андрей Бочкарёв: Порядка 90 км дорог построят в Москве до конца года
- Цена на российскую нефть продолжила падение
- Российские войска поразили командный пункт 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Артемовске
- Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с ралли после смерти зрителя
- «Морозов не предвидится». Москвичам рассказали о погоде на Крещение
- СКР начал расследование преступлений ВСУ в отношении граждан ДНР
- Адмирал США допустил, что Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы
- Минобороны РФ заявило о потере ВСУ до 90 военных на лиманском направлении
- Суд заочно арестовал предпринимателя Зимина* по делу о мошенничестве
- Секретариат ОДКБ не получал уведомлений от Армении об отмене учений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru