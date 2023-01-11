Андрей Бочкарёв: Порядка 90 км дорог построят в Москве до конца года

По его словам, главным дорожным проектом года является строительство Московского скоростного диаметра (МСД), движение по магистрали планируется открыть до конца года.

Бочкарёв отметил, что также к концу года будут завершены работы на Южной рокаде. Кроме того, в планах завершить в 2023 году реконструкцию трёх развязок на МКАД: с улицами Липецкая и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе.

«Развитие транспортной инфраструктуры традиционно остаётся одним из приоритетов нашей работы. Именно поэтому и в этом году снижать темпов дорожного строительства мы не будем – введём более 90 км дорог», - заключил заммэра.

Ранее Бочкарёв заявил, что в 2023 году планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций московского метро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

