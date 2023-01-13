Андрей Бочкарёв: Почти 100 соцобъектов построены в Москве в 2022 году

Почти 100 социальных объектов построены и введены в эксплуатацию в Москве по итогам прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Вице-мэр подчеркнул, что строительство социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов в развитии Москвы.

«Так, по итогам прошлого года мы возвели 98 социальных объектов различного назначения в рамках комплексного развития районов столицы», — рассказал Бочкарёв.

В 2022 году в столице построили 34 детских сада, 20 школьных зданий, 17 медицинских учреждений, шесть объектов культуры и 21 — спорта. Как уточнил Бочкарёв, по некоторым направлениям социальной инфраструктуры столица перевыполнила годовой план, в частности, это касается спортивных и культурных объектов.

«Кроме того, мы ввели заявленное до начала года количество школ. Объекты построены как за счет городского бюджета, так и на средства инвесторов», — добавил заммэра.

По словам главы Строительного комплекса, в 2023-2025 годах в столице планируется возвести еще около 280 социальных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 2011-2022 годах в городе построили 900 объектов социальной инфраструктуры, каждый десятый из которых был введен в минувшем году.

