Анастасия Ракова объявила НКО, получившие от Москвы бесплатные помещения
В столице подвели итоги второго этапа отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые претендовали на бесплатные помещения от города: лидерами стали 24 организации. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что эти НКО три года будут оказывать жителям адресную поддержку в современных адаптированных пространствах. По словам Раковой, взаимодействие с некоммерческим сектором дает возможность помочь еще большему числу жителей города, которым нужна особая забота. Также это дополняет возможности Москвы уникальными практиками партнеров.
Ракова подчеркнула, что по итогам второго этапа отбора НКО получили в бесплатную аренду помещения общей площадью около пяти тысяч «квадратов» в десяти округах города. В следующие три года победители каждый год будут оказывать поддержку более 25 тысячам горожан в адаптированных пространствах для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Так, в ряде помещений НКО-победители будут организовывать работу инклюзивных мастерских. Другие, в свою очередь, адаптируют помещения для оказания услуг различным категориям москвичей.
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