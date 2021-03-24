Аналитики заявили об опасности краткосрочных региональных долгов в РФ

Регионы России могут нарастить долю краткосрочных долгов, что негативно отразится на их кредитном статусе, считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Об этом сообщает РБК.

По данным исследования АКРА, совокупный региональный долг в 2020 году вырос на 18% (или 383 млрд рублей) и составляет почти 2,5 трлн рублей. Увеличение произошло впервые с 2016 года, на него повлияли расходы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, поддержка населения и предприятий. АКРА отмечает, что долги регионов выросли за счет бюджетных кредитов и облигаций.

В конце 2020 года Минфин РФ впервые за три года выдал регионам краткосрочные бюджетные кредиты, займы покрыли 31% дефицита региональных бюджетов. Субъекты смогли избежать лишних краткосрочных кредитов у банков и до середины 2021 года рефинансировать под 0,1% бюджетными кредитами выданные управлением Федерального казначейства (УФК) займы.

АКРА отмечает, что регионы по-прежнему испытывают потребность в рефинансировании. В Минфине подчеркивают, что ранее предоставленные кредиты необходимо будет погасить в текущем году, и после регионам будут доступны займы от УФК. На пополнение остатка средств регионов запланировано максимум 360 млрд рублей, что позволит обеспечить своевременное погашение долгов по кредитам Минфина и «исполнить социально значимые расходные обязательства».

Эксперты АКРА считают, что рефинансирование бюджетных кредитов к июлю будет осуществляться по традиционной схеме с привлечением кредитов от банков и их заменой на кредиты УФК.

Кроме того, аналитики полагают, что регионы могут решить проблему роста доли краткосрочного долга за счет облигаций. В прошлом году этот инструмент стал вторым по объему привлеченных средств регионального долга. К началу 2021 года задолженность регионов по облигациям составляла 773 млрд рублей, годом ранее —на 185 млрд меньше.

По данным экспертов, в целом риски регионального долга оцениваются как низкие из-за структурированности долговой нагрузки. Отмечается, что динамика рынков в первом квартале года позволяет рассчитывать на более быстрое восстановление экономики по сравнению с более ранними прогнозами.

