Центробанк сообщил об ускорении инфляции в 70 регионах России в декабре 2024 года

Уточняется, что в Дальневосточном федеральном округе инфляция за год составила 8,86%, в Приволжском — 9,54%, в Северо-Западном — 9,26%, в Северо-Кавказском — 10,18%, Сибирском 9,53%, в Уральском — 8,83%, в Центральном — 9,92%, в Южном — 9,28%. При этом в 19 регионах страны рост цен на товары и услуги остался на прежнем уровне, либо замедлился.

Вместе с тем в пресс-службе регулятора подчеркнули, что высокая ключевая ставка способствует охлаждению избыточного спроса, что в итоге приводит к замедлению роста цен. Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция вернется к показателю в 4% по стране в 2026 году.

Ранее бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что Банк России на заседании по ключевой ставке 14 февраля, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%.

