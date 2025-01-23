Центробанк сообщил об ускорении инфляции в 70 регионах России в декабре 2024 года
Годовой рост цен в декабре 2024 года ускорился в 70 регионах России относительно показателей ноября, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
Уточняется, что в Дальневосточном федеральном округе инфляция за год составила 8,86%, в Приволжском — 9,54%, в Северо-Западном — 9,26%, в Северо-Кавказском — 10,18%, Сибирском 9,53%, в Уральском — 8,83%, в Центральном — 9,92%, в Южном — 9,28%. При этом в 19 регионах страны рост цен на товары и услуги остался на прежнем уровне, либо замедлился.
Вместе с тем в пресс-службе регулятора подчеркнули, что высокая ключевая ставка способствует охлаждению избыточного спроса, что в итоге приводит к замедлению роста цен. Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция вернется к показателю в 4% по стране в 2026 году.
Ранее бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что Банк России на заседании по ключевой ставке 14 февраля, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru