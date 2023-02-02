Аналитики ЦБ прогнозируют спад ВВП в 2023 году на 1,5 процента
Банк России опросил 28 аналитиков и представил первый в 2023 году консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей, сообщают Ведомости.
В частности, аналитики улучшили свои прогнозы относительно российской экономики и теперь ожидают, что ВВП по итогам года снизится на 1,5 процента, тогда как в декабре 2023 года прогнозировалось падение на уровне 2,4 процента.
При этом аналитики ухудшили прогноз роста российской экономики на 2024 год на до 1,2 процента. Прогноз на 2025 года остался неизменным – 1,5 процента.
Как сообщает НСН, Минэкономразвития сделало прогноз, что в 2023 года снижение ВВП России произойдет на 0,8 процента. Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что экономика страны сократилась в 2022 году на 2,5 процента, хотя некоторые эксперты говорили, что падение составит 10-20 процентов. Он подчеркнул, что свои прогнозы улучшили международные институты, как Всемирный банк, МВФ.
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