Аналитики ЦБ прогнозируют спад ВВП в 2023 году на 1,5 процента

В частности, аналитики улучшили свои прогнозы относительно российской экономики и теперь ожидают, что ВВП по итогам года снизится на 1,5 процента, тогда как в декабре 2023 года прогнозировалось падение на уровне 2,4 процента.

При этом аналитики ухудшили прогноз роста российской экономики на 2024 год на до 1,2 процента. Прогноз на 2025 года остался неизменным – 1,5 процента.

Как сообщает НСН, Минэкономразвития сделало прогноз, что в 2023 года снижение ВВП России произойдет на 0,8 процента. Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что экономика страны сократилась в 2022 году на 2,5 процента, хотя некоторые эксперты говорили, что падение составит 10-20 процентов. Он подчеркнул, что свои прогнозы улучшили международные институты, как Всемирный банк, МВФ.

