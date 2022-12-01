Аналитики «Сбера» предупредили о риске разгона инфляции из-за денежной массы

Специалисты отмечают, что на фоне недостаточных налоговых поступлений из-за санкционного давления образовался бюджетный дефицит. В следующем году он может достичь 4,1 трлн рублей при среднегодовом курсе в 60 рублей за доллар. Если к этому добавится неэффективное налоговое администрирование в отношении НДС и акцизов, размер дефицита может вырасти до 4,7 трлн рублей.

Аналитики SberCIB указывают, что финансирование дефицита в 2023-2025 годах будет осуществляться в основном за счет средств ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ). На фоне заморозки международных резервов Банка России это приведет к увеличению денежной массы, чувствительность инфляции к росту которой составляет около 0,8%. Таким образом, увеличение количества денег в экономике на 10% спровоцирует ускорение инфляции на 8 п. п. на горизонте 12 месяцев.

«Согласно нашему базовому сценарию, при цене нефти Urals на уровне $70 за баррель финансирование дефицита бюджета ускорит инфляцию на 3,9 п. п., а при риск-сценарии — на 4,5 п. п. [в 2023 году]», — отмечается в обзоре SberCIB.

Аналитики считают, что ухудшение внешних условий,снижение ненефтегазовых доходов или рост расходов повышают риски ускорения инфляции. Эксперты отмечают, что смягчить рост цен поможет денежно-кредитная политика Центробанка.

